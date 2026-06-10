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10 июня 2026 в 12:33

Российская ПВО уничтожила сотни беспилотников и четыре ракеты ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили 766 дронов и четыре ракеты «Фламинго»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщила в мессенджере МАКС пресс-служба Минобороны РФ. Также уничтожены 14 управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины стремятся максимально повредить инфраструктуру России массированными ударами. Таким образом, по его словам, Киев хочет спровоцировать панику среди мирного населения. Он подчеркнул, что ВСУ стремятся перекрыть пути сообщения на юге России, включая Крым и Кубань.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за сутки системы ПВО сбили девять управляемых авиабомб, выпущенных ВСУ. Кроме того, были уничтожены два реактивных снаряда HIMARS и 551 украинский беспилотник.

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