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10 июня 2026 в 21:14

На место аварии в центре Екатеринбурга прибыло подкрепление

Усиленная следственно-оперативная группа прибыла на место аварии в Екатеринбурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Усиленная следственно-оперативная группа прибыла на место аварии в центре Екатеринбурга, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Речь идет о специалистах из числа сотрудников спецподразделения по расследованию ДТП ГСУ свердловского главка МВД.

В эпицентр событий прибыла и приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа из числа сотрудников специализированного подразделения по расследованию ДТП ГСУ свердловского главка МВД, специалисты которой по итогам разбирательства и после установления точных причин случившейся трагедии примут обоснованное процессуальное решение по возбуждению уголовного дела, — уточнил Горелых.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17. По информации губернатора региона Дениса Паслера, автобус частного перевозчика столкнулся с легковой машиной, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Ранее глава Свердловской области сообщил, что во время аварии погиб ребенок. После ДТП Паслер поручил проверить всех местных перевозчиков.

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