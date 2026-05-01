01 мая 2026 в 12:20

Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта АО «Ижавиа» до 28 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля текущего года. Как уточнили в пресс-службе ведомства, решение было принято после профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска.

Ограничили действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска, — говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений российского воздушного законодательства — допуск к полету судна, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, а также ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов. В Росавиации ожидают от «Ижавиа» план устранения замечаний с учетом всех рекомендаций.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air устранила практически все замечания после проверки Ространснадзора. Как уточнил глава Росавиации Дмитрий Ядров, планируется встреча с гендиректором перевозчика Евгением Королевым, чтобы обсудить план действий и по сертификату, и по авиапарку.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

