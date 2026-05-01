01 мая 2026 в 18:00

Пожар вспыхнул в ростовской многоэтажке

В Ростове на улице Висаитова вспыхнула квартира в многоэтажке

В многоэтажном жилом доме на улице Висаитова в Ростове-на-Дону произошло возгорание в одной из квартир, сообщает Telegram-канал Don Mash. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения.

В результате инцидента никто не пострадал, а точные причины возникновения пожара в данный момент устанавливаются экспертами.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Ранее в селе Ольгово Дмитровского округа Московской области произошел крупный пожар на территории животноводческой фермы. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Информация о пострадавших людях и животных не поступала, причины возгорания пока что устанавливаются.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечты о здоровье, аборты первой жены, уход со сцены: как живет Лев Лещенко
«Он этим бравирует»: Захарова о предательстве Зеленским своего дедушки
Трамп повысил пошлины на автомобили одной категории
В мае россияне смогут дважды наблюдать полнолуние
«Нам точно не нужны советы»: в Германии жестко ответили Трампу на критику
Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми
Стало известно, как Миндич планировал «свести Трампа с ума»
Росавиация вынесла вердикт по опрокинувшемуся вертолету в Коми
Япония пошла на неожиданный шаг из-за войны на Ближнем Востоке
Жизнь на два города, мнение об СВО, двое детей: где сейчас Антон Васильев
«Шикарно»: Макрон пришел в восторг от шутки Карла III о французском языке
Стало известно, какую роль в российской медицине будет играть ИИ
Свадьба украинского миллионера вывела из себя французского политика
ВСУ оставили без телевидения тысячи жителей Курской области
Популярный российский аэропорт временно закрылся
Дожди, переменная облачность и заморозки: погода в Москве в начале октября
IT-эксперт назвал тревожный сигнал в развитии нейросетей
В Красноярском крае подсчитали количество потушенных пожаров за сутки
Женщину арестовали на 13 суток за нацистскую символику на сайте интим-услуг
Украинский чиновник попался на воровстве при закупке жилья для переселенцев
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

