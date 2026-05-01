Пожар вспыхнул в ростовской многоэтажке В Ростове на улице Висаитова вспыхнула квартира в многоэтажке

В многоэтажном жилом доме на улице Висаитова в Ростове-на-Дону произошло возгорание в одной из квартир, сообщает Telegram-канал Don Mash. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения.

В результате инцидента никто не пострадал, а точные причины возникновения пожара в данный момент устанавливаются экспертами.





