В Подмосковье произошел крупный пожар на ферме

В селе Ольгово Дмитровского округа Московской области произошел крупный пожар на территории животноводческой фермы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

На месте происшествия всего задействовано 40 человек и 15 единиц оборудования. Информация о пострадавших не поступала, причины возгорания устанавливаются.

Ранее житель Ленинградской области умер в пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Выборге. Возгорание началось в одной из комнат и быстро распространилось на площади 12 квадратных метров.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Кроме того, четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму, рассказала пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, возбуждено дело.