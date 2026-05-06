06 мая 2026 в 18:28

Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией

Шесть человек заразились криптоспоридиозом после посещения фермы в Шотландии

Шесть человек, в том числе дети, заразились криптоспоридиозом после посещения частной фермы в Шотландии, где они кормили ягнят, пишет газета Mirror. Симптомы заболевания включают водянистую диарею, спазмы в животе, тошноту, рвоту, субфебрильную температуру и потерю аппетита.

Одна из пострадавших рассказала, что была госпитализирована почти через две недели после визита на ферму. Владелец хозяйства Джон Синклер заверил, что тесно сотрудничает с экспертами. Он подчеркнул, что криптоспоридиоз — сезонная инфекция, которой можно заразиться при тесном контакте с животными. По его словам, подобные случаи ежегодно фиксируются на территории всей Великобритании.

Возбудителем криптоспоридиоза является паразит Cryptosporidium. Заболевание крайне заразно и наиболее часто встречается у детей в возрасте от одного до пяти лет. В группу риска также входят люди, имеющие контакт с инфицированным скотом или его экскрементами, а также те, кто употребляет некипяченую воду из озер, рек и ручьев.

Ранее стало известно, что власти Тайбэя планируют провести масштабную дератизацию и уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. В городе также появится новая должность специалиста по борьбе с грызунами. Он будет оказывать помощь жителям в решении проблем, связанных с присутствием крыс в жилых помещениях.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

