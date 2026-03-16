«Сгорел» в тюрьме: актер-педофил умер за решеткой после обвинения

Актер Джон Алфорд, известный по сериалу «Лондон в огне», скончался в тюрьме в возрасте 54 лет. NEWS.ru рассказывает, с чем связаны заточение британского актера, и что говорят в администрации колонии.

Изнасилование на вечеринке у друга

Начато расследование смерти актера Джона Алфорда, скончавшегося в тюрьме спустя два месяца после начала отбывания наказания за сексуальное насилие над двумя девочками-подростками.

54-летний Алфорд был приговорен к 8,5 года тюремного заключения в январе после того, как был признан виновным в изнасилованиях, произошедших во время вечеринки в доме друга.

Алфорда судили под его настоящим именем, Джон Шеннон. Он был признан виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальных действиях с 14-летней девочкой, а также по обвинениям в сексуальном насилии и насильственном проникновении в отношении 15-летней девочки в доме в Хартфордшире в 2022 году.

Хотела сохранить в тайне

В Сент-Олбанском суде было установлено, что мужчина купил на ближайшей заправке продукты питания, алкоголь, включая бутылку водки, которую впоследствии выпили потерпевшие, на сумму 250 фунтов стерлингов, и сигареты.

Затем Алфорд вступил в половую связь с 14-летней девочкой в ​​саду дома, а позже в туалете на первом этаже, и неподобающим образом прикасался к 15-летней девочке, когда она полусонно лежала на диване в гостиной.

15-летняя девушка заявила в своих показаниях, что после нападения ей стало «очень плохо», и она планировала сохранить инцидент в тайне, прежде чем 11 апреля у нее случился «нервный срыв», о котором она рассказала матери своей подруги.

Причина не разглашается

Актер скончался в пятницу 13 марта в тюрьме HMP Bure в Норфолке. Это подтвердила администрация пенитенциарного учреждения. Причина смерти не разглашается.

«Как и во всех случаях смерти в местах лишения свободы, Управление омбудсмена по делам тюрем и пробации проведет расследование», — сообщили в тюремной службе.

В ходе расследования будет установлено, были ли причастны к смерти другие лица. По предварительным данным, третьи лица не имеют отношения к случившемуся.

«Подстроенные обвинения»

Алфорд заявлял присяжным, что все обвинения были «подстроенными», а ДНК-анализа, подтверждающего заявления о нападении, не было.

В суде прозвучало, что у Алфорда были судимости, начиная с 1999 года. Среди них: за распространение наркотиков, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде, причинение материального ущерба и воспрепятствование действиям полиции. Он утверждал, что судимость за распространение наркотиков привела к тому, что его внесли в «черный список» как актера.

Алфорд родился в шотландском городе Глазго, но большую часть детства провел в Лондоне. Мужчина наиболее известен своей ролью Билли Рэя, пожарного в сериале «Лондон в огне». Он присоединился к актерскому составу в 1992 году и снимался в сериале на протяжении шести сезонов.

В детстве он снимался в ситкоме ITV «Сейчас и тогда», прежде чем получить роль Робби Райта в сериале «Грейндж Хилл» в 1985 году. Он играл в этой школьной драме до 1989 года и принял участие в записи антинаркотического сингла актеров «Просто скажи нет».

