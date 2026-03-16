16 марта 2026 в 13:45

«Никто не поможет»: соседка зажала рот девочке и пыталась похитить ее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Нижневартовске местная жительница напала на восьмилетнюю девочку. По словам соседей, женщина не впервые «кошмарит» детвору. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

«Никто не поможет»

В городе Нижневартовске 15 марта в 17:41 по местному времени (15:41 мск) местная жительница напала на восьмилетнюю девочку. Мать пострадавшей рассказала журналистам, что женщина подкараулила ее дочь, стала приставать к ней, зажимала рот и потащила в неизвестном направлении.

На опубликованных кадрах с камер внешнего видеонаблюдения видно, как женщина с черным пакетом преследует ребенка, хватает ее за одежду и удерживает.

Женщина пыталась увести ребенка, зажимала ей рот и твердила, что «ей никто не поможет». В итоге злоумышленница отпустила ребенка лишь после того, как в ситуацию вмешались соседи.

Нападает на мам и детей

Мать пострадавшей говорит, что знает нападавшую. С ее слов, это не первый случай, когда 34-летняя соседка досаждает окружающим, но полиция каждый раз отпускала злоумышленницу на волю. Объектами ее нападок чаще всего становятся дети и их мамы.

Девочка, попавшая под атаку соседки, со вчерашнего дня плачет и заикается. При этом физических травм она не получила.

В комментариях в соцсетях вартовчане утверждают, что напавшая на ребенка женщина имеет психиатрический диагноз и совсем недавно проходила лечение в стационаре. Одна из девушек также сообщила, что подверглась нападению женщины в магазине в минувшие выходные, передает «КП-Югра».

Ранее неоднократно судимая

В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу подтвердили факт инцидента. С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Разбирательство в отношении 34-летней жительницы пока ограничилось протоколом по административной статье.

«В ходе проведения проверки полицейскими установлена и задержана 34-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая. В отношении гражданки составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Разбирательство продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также дополнительные факты незаконных действий», — сообщили в полиции.

При этом в ведомстве назвали недостоверными утверждения о бездействии правоохранителей по другим инцидентам, связанным с задержанной.

«Информация о том, что ранее якобы сотрудники полиции не принимали должных мер по фактам совершенных данной гражданкой правонарушений, не соответствует действительности. Все поступившие обращения были зарегистрированы в установленном порядке, по результатам проверок приняты решения в соответствии с законодательством», — рапортовали в главке МВД.

Уголовное дело

В Следственном комитете же сообщили, что нападение может обернуться для женщины уголовным делом. В местном управлении СКР начали проверку по статье о хулиганстве.

«Предварительно установлено, что 15 марта 2026 года жительница города Нижневартовска 1992 года рождения, находясь в общественном месте — вблизи дома № 104 на улице Мира в городе Нижневартовске, — применяя физическую силу, стала совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетней 2017 года рождения. Благодаря вмешательству прохожих ребенку удалось убежать. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств события», — рассказали в СКР.

Читайте также:

«Всем девочкам это нравится»: таксист растлевал дочь с восьми лет

Изуродовал и утопил в болоте: отчим первоклассника пытается скостить срок

Напаивал и делал что хотел: черный дровосек насиловал падчерицу с 7 лет

«Вы визжали как свиньи»: женщина вышла замуж за зэка и лишилась здоровья

Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа

Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

