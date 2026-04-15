Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер Американский марафонец Пэрриш погиб во время забега в честь умершего друга

Бывший морской пехотинец и ультрамарафонец Дэвид Пэрриш погиб во время попытки установить мировой рекорд на маршруте Кейп-Рот, сообщает Daily Mail. Забег был посвящен сбору средств для организации Scottish Mountain Rescue, которая участвовала в поисках друга спортсмена Люка Айрлэнда, погибшего во время пробежки в Глен-Клова в 2014 году.

Тело спортсмена было обнаружено в горах на северо-западе Шотландии. По информации полиции, признаков насильственной смерти нет. Родственники погибшего были своевременно уведомлены о случившемся.

Дэвид Пэрриш активно занимался бегом и имел опыт участия в сложных забегах. В 2023 году он уже становился победителем на маршруте Кейп-Рот, несмотря на то, что начал серьезно тренироваться относительно недавно. Спортсмен пользовался уважением среди коллег. В рамках текущей инициативы ему удалось привлечь значительные средства на благотворительные цели.

Ранее Министерство спорта Калужской области сообщило, что на 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов. Он известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+. Прощание со спортсменом состоится 21 января в Суворове.