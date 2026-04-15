Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:37

Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер

Американский марафонец Пэрриш погиб во время забега в честь умершего друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший морской пехотинец и ультрамарафонец Дэвид Пэрриш погиб во время попытки установить мировой рекорд на маршруте Кейп-Рот, сообщает Daily Mail. Забег был посвящен сбору средств для организации Scottish Mountain Rescue, которая участвовала в поисках друга спортсмена Люка Айрлэнда, погибшего во время пробежки в Глен-Клова в 2014 году.

Тело спортсмена было обнаружено в горах на северо-западе Шотландии. По информации полиции, признаков насильственной смерти нет. Родственники погибшего были своевременно уведомлены о случившемся.

Дэвид Пэрриш активно занимался бегом и имел опыт участия в сложных забегах. В 2023 году он уже становился победителем на маршруте Кейп-Рот, несмотря на то, что начал серьезно тренироваться относительно недавно. Спортсмен пользовался уважением среди коллег. В рамках текущей инициативы ему удалось привлечь значительные средства на благотворительные цели.

Ранее Министерство спорта Калужской области сообщило, что на 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов. Он известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+. Прощание со спортсменом состоится 21 января в Суворове.

Европа
Шотландия
марафоны
бегуны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете
В Сети появилось видеообращение Чекалина, снятое до оглашения его приговора
Звезду телесериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»
Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей
Суд вынес приговор экс-главе Wikimart
Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games
Военэксперт объяснил необходимость Запада создать новый военный блок
Москвич умер после удара по голове
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло
На Западе раскрыли, сколько заработали нефтяные гиганты на войне в Иране
Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев
Россиянина арестовали за приколы в маске черта на Пасху
В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов
Прокуратура нацелилась на элитное имущество экс-главы таможни Подмосковья
Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд
В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком
На Госуслугах запустили раздел для поступления в суворовские училища
Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер
Страна Европы выразила готовность провести у себя переговоры США и Ирана
Раскрыта причина госпитализации Тарасовой
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.