20 января 2026 в 19:30

Умер рекордсмен России по трехсуточному бегу

Скончался ультрамарафонец и рекордсмен Константин Горохов

На 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов, сообщает Министерство спорта Калужской области. Он стал известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+. Прощание с спортсменом состоится 21 января в городе Суворове.

Горохов родился в селе Добром Суворовского района и начал заниматься бегом после Московского международного марафона 1983 года. За карьеру он пробежал около 520 классических марафонов и более 1700 ультрамарафонских стартов.

В числе его достижений — 16 участий в чемпионатах России по бегу на 24 часа «Сутки бегом» в Москве. В 2016 году он стал чемпионом России в группе М65–69, а в 2021, 2022 и 2024 годах — в группе М70+. В апреле 2024 года Горохов установил рекорд современной России в трехсуточном беге, преодолев 303 километра 420 метров.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет в Липецке. По информации клуба, он вечером ушел на прогулку и не вернулся, после чего его искали добровольцы «ЛизаАлерт». В последние годы спортсмен страдал неврологическим заболеванием.

