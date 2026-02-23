Зимняя Олимпиада — 2026
«Это идиотизм»: норвежская лыжница возмутилась проведением Олимпиады

Норвежская лыжница назвала идиотизмом проведение марафона на 50 км на Олимпиаде

Каролина Симпсон-Ларсен Каролина Симпсон-Ларсен Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
Лыжница из Норвегии Каролина Симпсон-Ларсен назвала идиотизмом решение провести марафон на расстоянии в 50 км на Олимпиаде 2026 года в Италии. По ее словам, которые приводит норвежское издание VG, 30 км для соревнования было бы более чем достаточно.

Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные. <…> Не знаю, как это выглядит со стороны, но, по мне, так за 50 км вряд ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км, — возмутилась Ларсен.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник опубликовал фото с американцем Ильей Малининым на фоне шатров после закрытия Олимпиады. Спортсмен сделал снимок в Вероне. На Играх россиянин занял шестое место с итоговой суммой баллов 271,21. Малинин завоевал золото в командном зачете, при этом в одиночном турнире американец стал восьмым.

До этого российская фигуристка Аделия Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты This Time For Africa и Hips Don’t Lie певицы Шакиры. 18-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения.

