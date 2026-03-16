В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией Депутат Белик: крымчане не сомневаются в правильности выбора в пользу России

За 12 лет с момента воссоединения с Россией жители Крыма ни разу не усомнились в правильности своего выбора на референдуме, сказал NEWS.ru депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, республика выбрала будущее в составе сильного государства, за что Украина не смогла ее простить.

Несмотря на попытки украинской власти изолировать полуостров, заблокировав транспортное сообщение, поставку электроэнергии, пресной воды и продовольствия, севастопольцы и крымчане никогда не сомневались в правильности своего выбора, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что за время пребывания в составе Украины жители полуострова не увидели никаких значимых изменений в своей жизни к лучшему. Россия, в свою очередь, изменила жизнь региона, заметил собеседник.

За 12 лет в составе России Севастополь и Крым пережили масштабные преобразования, демонстрируя уверенный экономический рост и развитие социальной сферы. Сегодняшняя жизнь севастопольцев и крымчан подтверждает правильность выбора большинства его жителей, поддержавших возвращение в состав России, — отметил Белик.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что воссоединение с Россией позволило предотвратить угрозу уничтожения полуострова, которая существовала в период нахождения региона в составе Украины. Политик считает, что референдум 2014 года стал образцом решения региональных проблем.