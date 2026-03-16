Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца

Тела матери и двоих ее детей нашли закопанными в лесу спустя полтора месяца после их исчезновения, пишут СМИ. Что об этом известно, кто так жестоко расправился с ними?

Кто закопал женщину и детей в лесу

Как передает американское издание Local 12, речь идет о 40-летней женщине Аурелии Чок Как и двух ее детях — 17-летней дочери Нюрки и двухлетнем сыне Энтони. Их останки обнаружили завернутыми в пластик.

Трагедия произошла в округе Мобил. Семья пропала еще 31 января, когда Аурелию вместе с детьми последний раз видели дома в Теодоре. Останки нашли 13 марта в лесном массиве недалеко от Саммердейла в округе Болдуин. Тела были тщательно спрятаны под землей. Рядом с захоронением лежали личные вещи — ювелирные украшения с гравировкой имен Аурелии и Энтони. Именно они помогли быстро установить личности погибших.

«Это ужасное и жестокое убийство», — заявил окружной прокурор округа Мобил Кит Блэквуд, выступая перед прессой. По словам властей, семья, скорее всего, была убита острым предметом.

Подозреваемого в этом преступлении задержали еще 9 февраля. Им оказался 31-летний Хуан Карлос Аргета Герра. Сначала мужчину обвиняли только в похищении. Теперь ему предъявили тяжкие обвинения в убийстве, краже со взломом и надругательстве над телами погибших. Мотив преступления в материале не раскрывается. Кем подозреваемый приходится погибшей семье, тоже неизвестно.

Кроме того, в начале марта в США нашли останки двух убитых девочек, лежащие в чемоданах. Один чемодан обнаружил житель штата Огайо во время прогулки с собакой. Другой — неподалеку нашел прибывший наряд полиции. По данным полиции, тела принадлежат двум темнокожим девочкам. Предварительно, одной из них — от восьми до 13 лет, второй — от 10 до 14 лет.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кого находили мертвыми в лесах в России

Летом 2025 года стало известно, что в Бурятии нашли мертвой Марию Лубсанову — волонтера поискового отряда «ЛизаАлерт», известную под позывным Манюня. По данным управления СК РФ по Бурятии, тело женщины было обнаружено 5 июня вечером в лесу возле села Ключи. Недалеко от нее нашли труп ее бывшего мужа — главного подозреваемого в убийстве.

«По данным следствия, 5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Годом ранее в городе Кирово-Чепецке Кировской области 37-летний местный житель расправился с 27-летней девушкой. Пресс-служба управления СКР по региону сообщила, что преступление произошло 16 июля. СМИ уточняли, что мужчина убил экс-возлюбленную и сообщил об этом друзьям. Затем он отправился в сторону лесного массива, где позже обнаружили его труп.

«16 июля в одной из квартир города Кирово-Чепецка между знакомыми произошла ссора. В результате конфликта молодой человек нанес девушке колото-резаные раны по телу. От полученных травм последняя скончалась на месте. Позже тело молодого человека было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве», — рассказали в СКР.

