Что известно о борющейся с раком Лерчек: новости, реакция Чекалина, слепота

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начала терять зрение на фоне диагностированного рака желудка, сообщила ее адвокат Юлия Лисановская. Что об этом известно, как на ее болезнь отреагировал бывший муж Артем Чекалин?

Правда ли, что Лерчек начала слепнуть

По словам Лисановской, хирурги провели Чекалиной еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках — теперь она не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у нее острая потеря зрения на правый глаз.

«Чекалиной сделали еще одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У нее острая потеря зрения на правый глаз», — сказала она.

По информации Telegram-канала SHOT, Лерчек утратила способность передвигаться из-за сильных болей, вызванных переломами позвонков на фоне онкологического заболевания. Авторы утверждают: у нее также диагностированы повреждения костей свода черепа и прогрессирующее метастазирование.

Известно также, что адвокаты Чекалиной просят Гагаринский суд Москвы приостановить производство по уголовному делу.

«Мы просим приостановить <...> в связи с болезнью одного из подсудимых Валерии Чекалиной», — заявил адвокат.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) со спутником

Как ранее рассказал жених Лерчек Луис Сквиччиарини, 16 марта из-за лучевой терапии она пропустит заседание в Гагаринском суде по делу о выводе денег за рубеж. В марте Чекалина легла в больницу для прохождения химиотерапии. По словам Сквиччиарини, у Валерии диагностирован рак желудка четвертой стадии, сопровождающийся метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, в легких.

14 марта Луис рассказал, что химиотерапия проходит медленно и занимает около суток. Он также уточнил, что врачи сделали на теле Валерии специальные отметки, которые используются для проведения процедуры.

«Конечно, ситуация очень тяжелая, но мы держимся и идем только вперед. Спасибо всем за поддержку», — сообщил Сквиччиарини.

Лерчек отметила, что настроена позитивно. По словам блогера, она чувствует поддержку «всего мира».

Как на болезнь Лерчек отреагировал бывший муж, где сейчас дети

Экс-супруг Валерии Артем Чекалин рассказал, что не общается с заболевшей раком бывшей супругой из-за домашнего ареста по делу о выводе денег в ОАЭ, однако старается поддерживать ее. Он подчеркнул, что с Валерией находятся родные.

«Сейчас все друзья, семья сплотились и все, что возможно, делают», — отметил Артем.

Чекалин также заявил, что рассказал их общим детям о заболевании Валерии. Он подчеркнул, что сейчас 10-летние двойняшки и трехлетний сын живут с ним. «Я сказал (о болезни Лерчек. — NEWS.ru), да», — пояснил он.

Бывший муж Лерчек также проходит по делу о незаконном выводе денежных средств за границу. Чекалин признал вину после того, как показания дал третий фигурант — экс-партнер по бизнесу Роман Вишняк.

Артем Чекалин

Как на болезнь Лерчек отреагировали знаменитости

Шоумен Александр Ревва во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» поддержал больную раком Лерчек. Артист пожелал знаменитости здоровья.

«Она молоденькая девушка. Здоровья ей, терпения мужу, родным, близким», — сказал Ревва.

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире шоу «Каково?!» на YouTube призвал помиловать Валерию на фоне ее болезни. Сам он в прошлом пережил две клинические смерти из-за онкологического заболевания.

«Если у нее рак, да еще с метастазами, я умоляю тех, от кого это зависит, остановить правосудие и дать ей лечиться и пожить. Я призываю вас к милосердию», — заявил Кушанашвили.

Журналистка Надежда Стрелец заявила в своем Telegram-канале о систематической травле Чекалиной. Она подчеркнула, что давление со стороны общества и хейтеров могло серьезно повлиять на ситуацию с найденным у нее раком.

«Еще вчера Лерчек была виновата во всех смертных грехах, а сегодня она стала жертвой этого общества, которое захлебывалось в праведном гневе. Каждый хейтер Лерчек виновен в том, что произошло», — отметила журналистка.

Певица Наталья Штурм в своем Telegram-канале написала, что Лерчек превратила свою борьбу с раком в реалити-шоу. Артистка выразила поддержку блогеру и отметила, что считает правильным решение обнародовать данные о болезни.

«Вот увидите: это реалити-шоу будет очень популярным! Тема рака интересует всех. Не осуждаю, а поддерживаю идею показывать борьбу с „чумой века“. Надеюсь, у нее все получится, что она задумала. Она хорошо заработает на этом реалити, можете не сомневаться, Лерчек — талант», — написала певица.

