Магнитные бури сегодня, 16 марта: что завтра, слабость, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 16 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 марта

В понедельник, 16 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался несколько выше ожиданий в начале суток, однако позднее вернулся в прогнозируемый диапазон.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,0.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 16 марта, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 17 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 58%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 12%. В течение суток Кр-индекс будет в зеленой зоне, всплесков не ожидается.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии констатировали завершение краткосрочного всплеска активности Солнца и геомагнитного поля Земли, наблюдавшегося в выходные.

«В плане геомагнитных бурь воздействие корональной дыры в общих чертах совпало с прогнозами. Произошли бури среднего уровня G1–G2, пик которых пришелся на начало субботы. В данный момент на график вернулись доминирующие зеленые цвета. Сегодня еще могут по инерции наблюдаться короткие остаточные возмущения, но глобально событие закончено», — добавили ученые.

Какие симптомы может вызвать магнитная буря

Магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения, заявила врач общей практики Елена Павлова. Она подчеркнула, что зачастую симптоматика связана с тревожным состоянием или самовнушением.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — сказал Павлова.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 16 марта: сбои, замедление, блокировка

Погода в Москве в понедельник, 16 марта: скоро вернутся морозы?

Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта