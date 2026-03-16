16 марта 2026 в 12:48

Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям в Киеве утром 16 марта, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Сколько было запущено дронов и ракет, какие цели поражены, где уничтожены объекты энергетики?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 16 марта

Мониторинговые каналы и украинские СМИ сообщили, что в ночь на 16 марта ВС РФ атаковали цели в восьми областях Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за сутки зафиксировано 41 «ударное событие» на украинской территории.

«Основная интенсивность пришлась на Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Одесскую области, где удары проходили сериями и с повторением по одним и тем же районам», — пишет Лебедев.

Как утверждается, интенсивные атаки продолжались утром 16 марта: известно об ударе БПЛА «Герань» по цели в Запорожье, а истребители ВКС РФ запустили корректируемые авиабомбы по Херсонской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поражены в Киеве 16 марта, что известно об ударе по Майдану

Утром 16 марта ВС РФ нанесли комбинированный воздушный удар по целям в Киеве, пишут в Сети. Большая группа БПЛА и крылатые ракеты залетели со стороны Черниговской области. Взрывы были слышны над Черниговом, в Броварах и Киеве.

«По крайней мере 17 БПЛА „Герань-2“ летят на Киев в редкой дневной атаке. В Киеве слышны взрывы. По крайней мере один БПЛА был сбит, другие бьют по ТЭЦ-5. [От двух до пяти] крылатых ракет типа „Искандер-К“ появились в Черниговской области и нанесли удар по Киеву», — сообщил Telegram-канал AMK Mapping.

Предположительно, обломки сбитого российского беспилотника упали на майдан Незалежности в центре Киева, указали источники. Незначительные повреждения получил монумент Незалежности и расположенные вокруг него объекты.

Под удар попала фотовыставка, посвященная событиям Евромайдана в 2014 году на Украине, уточнили в Telegram. В Сети назвали это «символичным моментом», поскольку именно с протестов на Майдане начались беды современной Украины.

«Это место проклято», — уверены россияне.

О жертвах или пострадавших в Киеве не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике на Украине 16 марта

ВС РФ, утверждают в Сети, продолжают наносить удары по энергетическим объектам на Украине.

«Запорожские подстанции продолжают коптить небо черным дымом. Сегодня утром в 07:05 с использованием БПЛА „Герань-2“ был нанесен удар по подстанции ПС 150/6 кВ „Коммунальная“ в Запорожье. Объект поражен, на месте возник пожар. Зафиксировано обесточивание около 7500 абонентов», — сообщил Telegram-канал «Герань: черный ящик».

«Не был оставлен без внимания сегодня и Харьков. В 10:15 БПЛА „Герань-2“ нанес удар по подстанции ПС 110/10 кВ „Сокольники“. В результате удара объект был поражен, фиксируются обесточивания потребителей», — дополняет «Герань: черный ящик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 16 марта, что известно

Сергей Лебедев рассказал о серии ударов по чувствительным объектам ВСУ в ночь на 16 марта.

«Сумы — один прилет в санаторный комплекс „Олдыш“, прямо по санаторникам из Латинской Америки. Второй прилет — тоже на юге города, на тренировочную базу, ранее пейнтбольный полигон. Чернигов — есть прилеты в автомобильный завод, есть взрывы в местном аэропорту, поражение склада с БПЛА. Есть прилеты в микрорайон Шерстянка. По свидетельству местных товарищей, там расположены артиллерийские склады под землей и много резервуаров, часть из них с ГСМ. Удар был сильный и с продолжительной детонацией. Чугуевский район — били по вероятному местоположению дальнобойных установок, которые ежедневно бьют по Белгороду. Судя по детонации — минимум одно попадание в установку с боезапасом есть», — перечисляет координатор подполья.

«Хроники Гераней» обратили внимание на мощный пожар на складах в Одессе. По версии украинских властей, он не связан с атаками России.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

