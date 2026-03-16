16 марта 2026 в 11:55

Украину предупредили о беспрецедентном ответе за три дня атак на Москву

Депутат Колесник: Украину ждет ответ за три дня атак на Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Многочисленные попытки Вооруженных сил Украины ударить по Москве беспилотными летательными аппаратами говорят об отчаянии противника, такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Киев не получит симметричный ответ. Удар будет беспрецедентный.

Зеленский пытается таким образом сказать: я тоже тут есть, атакую святое для России место — ее столицу, Москву. Но он не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично, мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история, — предупредил депутат.

Он добавил, что в последнее время Украина обделена вниманием. Это обусловлено тем, что весь мир обеспокоен поставками топлива, которые зависят от исхода конфликта на Ближнем Востоке.

Как предположил военный эксперт Василий Дандыкин, армия Украины предпринимает затяжные атаки на Москву, стремясь выявить позиции средств противовоздушной обороны. Кроме того, по его словам, так Зеленский пытается сорвать процесс мирного урегулирования конфликта.

