В Госдуме назвали неподъемный размер долговой нагрузки

Долговая нагрузка в 50% станет неподъемной и будет чревата рисками, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что на кредит не должна уходить большая часть семейных средств.

Есть несколько признаков того, что кредит может оказаться неподъемным. Первый — если после внесения ежемесячного платежа семье едва хватает средств на повседневные расходы. Второй — если для получения кредита приходится рассчитывать на будущие повышения зарплаты, премии или другие доходы, которых пока нет, — рассказал Аксененко.

Депутат подчеркнул, что перед крупными займами необходимо сформировать подушку безопасности. По его словам, так можно обезопасить себя от просрочек в случае непредвиденной ситуации.

Ранее адвокат Диана Мангутова рассказала, что сокрытие кредита при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности. По ее словам, предоставление фальшивой справки о доходах также является незаконным.