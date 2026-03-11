Сожгли базу ВСУ, в Николаев везут груз 200: удары по Украине 11 марта

Беспилотники ВС РФ нанесли новую серию ударов по целям на Украине. Сколько БПЛА запустили 11 марта, где поражена энергетика, что известно об ударе по острову Змеиный?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 11 марта

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 11 марта Россия запустила по целям на Украине 99 ударных беспилотников. Применялись различные модели БПЛА «Герань», «Гербера» и «Италмас», а также беспилотники других типов.

ВСУ подтверждают попадания девяти ударных БПЛА в шести районах, а также падение обломков сбитых беспилотников в трех районах. Данные могут быть неполными, в воздушном пространстве над Украиной продолжают действовать российские БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике Украины 11 марта

Вечером и ночью 11 марта по целям в Харьковской области работали одиночные и парные «Герани». Известно, что около полуночи под ударом БПЛА оказался район поселка Кочеток, расположенный в пригороде Чугуева.

«После этих ударов в близлежащих населенных пунктах пропал свет», — указывает Telegram-канал «Хроники Гераней».

В поселке Кочеток находится электроподстанция ПС 110/35/6 кВ «Кочеток».

«В городе Мерефе удар пришелся в Мерефянский мини-НПЗ [Ukrainian Petroleum] на южной окраине. В момент удара рядом с емкостями находилось несколько железнодорожных цистерн с ГСМ, все вместе очень хорошо горело», — указывает координатор подполья Сергей Лебедев.

Где были удары по логистике ВСУ на Украине 11 марта

ВС РФ продолжают системную кампанию по разрушению железнодорожной логистики ВСУ.

«В городе Конотопе прилет в локомотивное депо. По слухам, как раз был на разгрузке состав с тяжелой техникой и прилетело очень хорошо. Кроме состава удар нарушил работу диспетчерской службы. Пока не знаю степень разрушения, но стрелки на ж/д с утра переключали вручную», — указывает Лебедев.

Также отмечается удар по Апостолово (Днепропетровская область): в городе одна из лучших на Украине ж/д развязок.

Что известно об ударе по острову Змеиный к 11 марта

В Сети появилась новая информация об ударах по острову Змеиный, который ВКС РФ наносили 9 и 10 марта.

Telegram-канал «Изнанка» пишет, что удар был нанесен по пункту временной дислокации украинского спецназа, принадлежащего к командованию «Юг».

«Итоги известны только в плане эвакуации катерами пострадавшего и погибшего персонала. По слухам, привезли следующую партию военных и строителей, которые займутся восстановлением узлов связи», — отмечает Лебедев.

Где еще поражены цели на Украине 11 марта, что известно

Источники в Сети отмечают серию ударов по пунктам дислокации ВСУ.

Около 22:45 был удар «Герани» в Запорожье.

«Кошмарили тренировочный лагерь, где идет отбор по подразделениям. Итогов не знаю», — пишет Лебедев.

В Николаевской области прилетело в Коблево на берегу Черного моря и Снегиревке (к северу от Херсона на реке Ингулец).

«В Коблево прилетело по отдельно стоящему пансионату, где были прошедшие тренировку у британского спецназа „добровольцы“. В районе Снегиревки прилетело по месту дислокации свежеприбывших морпехов, кажется, из 36-й бригады ВСУ. Сегодня утром насчитали пока два микроавтобуса с надписью „груз 200“, вероятно, было больше. А с Баштанского шоссе в Николаев, в ремонтные мастерские на Новозаводской, на тралах и эвакуаторах уже свозят технику, в основном бронеавтомобили и пикапы с турелями», — указывает Лебедев.

«Хроники Гераней» отмечают также удар крупной группы (более 20 единиц) «Гераней» в районе Черкасского (подконтрольная ВСУ территория ДНР). Пока неизвестно, какая цель была поражена.

