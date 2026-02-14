Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв

Сотрудники следственных органов у торгового центра, поврежденного в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Белгород переживает очередной блэкаут после атаки ВСУ вечером 13 февраля. Сколько погибших, где начались веерные отключения, что рассказал губернатор Вячеслав Гладков?

Что происходит в Белгороде 14 февраля, последствия ракетного удара

Вячеслав Гладков опубликовал кадры разрушений в Белгороде после ракетного удара ВСУ вечером 13 февраля. Утром глава региона подвел итоги разрушений в результате обстрела.

«Белгород подвергся обстрелу, в ходе которого выпущено 10 боеприпасов. Повреждены энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в шести многоквартирных домах, частный дом, коммерческий объект, 14 автомобилей, один из которых уничтожен», — сообщил Гладков.

Жертвами удара ВСУ стали сотрудники аварийной бригады, которые занимались восстановлением критической инфраструктуры.

«На территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин, пятеро получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое, у остальных средняя степень. Поздно вечером за медицинской помощью обратилась еще одна пострадавшая. Женщина получила баротравму, находясь в квартире», — сообщил Гладков.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем в Telegram-канале назвала действия ВСУ «адским терроризмом». Она отметила, что на Западе никто не осуждает эти действия.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Где были атаки ВСУ в ночь на 14 февраля, что с Белгородом

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 14 февраля над регионами России были уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа.

«13 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Республики Крым, два БПЛА над территорией Орловской области, один БПЛА над территорией Астраханской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Московского региона», — сообщило военное ведомство в официальном Telegram-канале.

До этого вечером 13 февраля 13 украинских БПЛА были уничтожены над Брянской и Курской областями, Крымом и Черным морем. Белгородская область в сообщениях МО РФ не упоминается.

Губернатор Гладков перечислил обстрелы и удары беспилотников ВСУ в своем Telegram-канале: в Белгородском округе были атаки 12 БПЛА; в Борисовском округе село Грузское подверглось обстрелу с применением семи боеприпасов и восьми беспилотников; в Волоконовском округе семь БПЛА атаковали село Грушевка, пострадали четыре человека, двое госпитализированы; по Грайворонскому округу ВСУ выпустили восемь боеприпасов и 16 БПЛА, в селе Гора-Подол был ранен мужчина; по Краснояружскому округу ВСУ выпустили 10 боеприпасов и семь БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Где отключен свет в Белгороде и области, когда вернут электричество

Гладков рассказал, что энергетики в Белгороде оценивают масштабы ущерба после обстрела.

«У нас есть перебои с электроэнергией, перевели на резервную генерацию. Есть перебои с поставкой и производством тепла», — отметил Гладков.

Он предупредил, что в Белгороде и пяти округах 14 февраля возможны веерные отключения электричества

«Сегодня у нас восстановительные работы по электроэнергии. Это тот ущерб, который наши энергетики восстанавливают несколько недель, и веерные отключения необходимы для проведения работ нашими аварийными бригадами», — указал губернатор.

Ту же информацию передал мэр Белгорода Валентин Демидов. Приоритетом, подчеркнул он, остается возвращение отопления в дома.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

