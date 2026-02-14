«Адский терроризм»: в МИД РФ дали оценку атаке ВСУ на Белгород Захарова назвала атаку ВСУ на Белгород адским терроризмом со стороны Украины

Западные политики должны обсуждать на Мюнхенской конференции терроризм Киева против мирных жителей, заявила в своем в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова после жестокой атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По ее словам, вместо этого в Европе ведутся дискуссии о дальнейшем финансировании Банковой.

Вот этот адский терроризм Киева против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции политики безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой, — написала Захарова.

Ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работают оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Европы в конфликте на Украине направлены на обеспечение безопасного будущего Киева. Она уверена, что украинские власти должны вести переговоры с позиции силы.