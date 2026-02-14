Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 00:54

«Адский терроризм»: в МИД РФ дали оценку атаке ВСУ на Белгород

Захарова назвала атаку ВСУ на Белгород адским терроризмом со стороны Украины

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные политики должны обсуждать на Мюнхенской конференции терроризм Киева против мирных жителей, заявила в своем в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова после жестокой атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По ее словам, вместо этого в Европе ведутся дискуссии о дальнейшем финансировании Банковой.

Вот этот адский терроризм Киева против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции политики безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой, — написала Захарова.

Ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работают оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Европы в конфликте на Украине направлены на обеспечение безопасного будущего Киева. Она уверена, что украинские власти должны вести переговоры с позиции силы.

Белгородская область
Мария Захарова
террористы
оценки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира
Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан
«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС
Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе
Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева
Меланья Трамп нарушила на публике собственный запрет
Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ
Напавший на парижских жандармов умер от полученных ранений
Пашинян предложил России продать важную транспортную концессию
«Адский терроризм»: в МИД РФ дали оценку атаке ВСУ на Белгород
ПВО отбила атаки дронов ВСУ на четыре региона России
Столичный аэропорт временно «закрыл» небо
Стало известно, как ВСУ отправляют бойцов на смерть ради пиар-акций
«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха
Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян
В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
«Больше никогда»: Мерц заявил о неизменном уроке истории для Германии
Разрушит органы и лишит детей: предостережение от врача по поводу водки
На «радиостанции Судного дня» объяснили резкий всплеск активности
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.