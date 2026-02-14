Западные политики должны обсуждать на Мюнхенской конференции терроризм Киева против мирных жителей, заявила в своем в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова после жестокой атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По ее словам, вместо этого в Европе ведутся дискуссии о дальнейшем финансировании Банковой.
Вот этот адский терроризм Киева против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции политики безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой, — написала Захарова.
Ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работают оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Европы в конфликте на Украине направлены на обеспечение безопасного будущего Киева. Она уверена, что украинские власти должны вести переговоры с позиции силы.