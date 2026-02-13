Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 23:46

В ЕК сделали спорное заявление о мире на Украине

Фон дер Ляйен посчитала мир на Украине целью действий Евросоюза против России

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Действия Европы в конфликте на Украине направлены на обеспечение безопасного будущего Киева, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X. Она уверена, что украинские власти должны вести переговоры с позиции силы.

Этот пост стал анонсом нового пакета санкций против России. По словам фон дер Ляйен, завершается оформление кредита Киеву на €90 млрд (8,2 трлн рублей) и готовится 20-й санкционный пакет.

Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС, — написала глава ЕК.

Она подчеркнула, что в результате Украина должна стать членом Евросоюза. Это якобы даст ей определенные гарантии безопасности.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз по своей сути считается объединением небольших государств, которым для безопасности необходим строгий миропорядок. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она подчеркнула, что именно малый размер большинства стран-членов определяет их приверженность международным нормам.

