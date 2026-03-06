Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:17

Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз

Еврокомиссия приостановила безвиз для диппаспортов Грузии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейская комиссия приостановила действие безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, говорится в сообщении на сайте ЕК. Теперь для поездок в страны Шенгенской зоны с официальными целями им потребуется оформлять визу.

Сегодня Европейская комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями им необходимо иметь при себе визу, — говорится в документе.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые европейские лидеры готовы ввести танки в страну под предлогом «установления демократии». По его словам, у них нет такой возможности, но желание присутствует.

Также сообщалось, что Великобритания объявила о введении санкций против грузинских средств массовой информации. Под ограничения подпали телекомпании «Имедии» и Postv. Причиной включения в санкционный список названо «распространение дезинформации» относительно событий на Украине. Других пояснений в документе не содержится.

До этого Еврокомиссия квалифицировала Грузию как номинальную страну-кандидата в ЕС, как указывалось в ежегодном докладе объединения о расширении. В заявлении отмечалось, что страна «отступила от демократии» и процесс ее приема в сообщество остановлен.

Еврокомиссия
Грузия
дипломаты
Шенген
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.