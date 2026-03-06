Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз

Европейская комиссия приостановила действие безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, говорится в сообщении на сайте ЕК. Теперь для поездок в страны Шенгенской зоны с официальными целями им потребуется оформлять визу.

Сегодня Европейская комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями им необходимо иметь при себе визу, — говорится в документе.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые европейские лидеры готовы ввести танки в страну под предлогом «установления демократии». По его словам, у них нет такой возможности, но желание присутствует.

Также сообщалось, что Великобритания объявила о введении санкций против грузинских средств массовой информации. Под ограничения подпали телекомпании «Имедии» и Postv. Причиной включения в санкционный список названо «распространение дезинформации» относительно событий на Украине. Других пояснений в документе не содержится.

До этого Еврокомиссия квалифицировала Грузию как номинальную страну-кандидата в ЕС, как указывалось в ежегодном докладе объединения о расширении. В заявлении отмечалось, что страна «отступила от демократии» и процесс ее приема в сообщество остановлен.