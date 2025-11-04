Еврокомиссия квалифицировала Грузию как номинальную страну-кандидата в ЕС, говорится в ежегодном докладе объединения о расширении. В заявлении указывается, что страна «отступила от демократии» и процесс ее приема в сообщество остановлен.

Еврокомиссия заключила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен с 2024 года. По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально, — говорится в документе.

Ранее в Тбилиси на площади Республики собралось несколько сотен человек, после чего они направились к зданию парламента, организовав шествие. Акция прошла в связи с годовщиной парламентских выборов. Участники митинга заявляли, что результаты прошлогоднего голосования не отражают волю народа.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. Она отметила, что западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах.