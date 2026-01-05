Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:58

В Грузии сделали заявление о сильных соседях после событий в Венесуэле

Шакаришвили: Грузии следует воспринимать события в Венесуэле как урок

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
Ситуация вокруг Венесуэлы должна послужить предостережением для Тбилиси в формировании отношений с могущественными соседними государствами, заявил исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили. По его словам, которые приводит телеканал POSTV, нельзя ссориться с сильными странами, надеясь на поддержку других сторон.

Грузии следует воспринимать произошедшее в Венесуэле как еще один урок если рядом находится большой и могущественный сосед, нельзя оказываться в стане его противников, уповая на гипотетическую поддержку извне, — отметил он.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции избежала ответа на вопрос журналистов о действиях США в Венесуэле, включая вывоз президента Николаса Мадуро с супругой из страны. Вместо этого она обратила внимание на обеспечение безопасности находящихся там японцев. По словам Такаити, именно этот вопрос сейчас стоит в приоритете для Японии.

До этого британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

Грузия
соседи
Венесуэла
уроки
