«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика Соседка подозреваемого в убийстве мальчика назвала его тихим человеком

Соседка Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, описывает его как тихого, работящего и внешне адекватного человека, сообщает Daily Storm. По словам жительницы поселка Яльгелево, никто не мог заподозрить в нем преступника, так как он мало общался и хорошо выполнял строительные работы.

Он нам прошлым летом пандус делал. С виду вполне адекватный нормальный человек. Малообщительный. Но плохого о нем никто подумать не мог из сельчан, — отметила она.

Женщина, знавшая Жилкина несколько лет, рассказала, что он жил один, не был замечен в употреблении алкоголя или наркотиков, любил животных. У него был собственный дом, построенный два-три года назад, и хороший автомобиль. Мужчина работал прорабом на стройке. В поселке, по словам соседки подозреваемого, все находятся в шоке.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве мальчика, увлекался детской порнографией. Источник в правоохранительных органах рассказал, что на электронных устройствах Жилкина нашли большое количество соответствующего контента.