Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:28

«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика

Соседка подозреваемого в убийстве мальчика назвала его тихим человеком

СК РФ задержал и допросил Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика СК РФ задержал и допросил Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Соседка Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, описывает его как тихого, работящего и внешне адекватного человека, сообщает Daily Storm. По словам жительницы поселка Яльгелево, никто не мог заподозрить в нем преступника, так как он мало общался и хорошо выполнял строительные работы.

Он нам прошлым летом пандус делал. С виду вполне адекватный нормальный человек. Малообщительный. Но плохого о нем никто подумать не мог из сельчан, — отметила она.

Женщина, знавшая Жилкина несколько лет, рассказала, что он жил один, не был замечен в употреблении алкоголя или наркотиков, любил животных. У него был собственный дом, построенный два-три года назад, и хороший автомобиль. Мужчина работал прорабом на стройке. В поселке, по словам соседки подозреваемого, все находятся в шоке.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве мальчика, увлекался детской порнографией. Источник в правоохранительных органах рассказал, что на электронных устройствах Жилкина нашли большое количество соответствующего контента.

соседи
подозреваемые
убийства
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.