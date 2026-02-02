Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 23:41

Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге

Признавшийся в убийстве ребенка в Петербурге увлекался детской порнографией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге, увлекался детской порнографией, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что большое количество соответствующего контента обнаружено на его электронных устройствах.

Задержанный за убийство, судя по всему, увлекался детской порнографией. На его ноутбуке, телефоне и флеш-накопителях в большом количестве были обнаружены соответствующие материалы, — сказала источник.

Ранее полиция провела поиски жителя деревни Яльгелево, который последним видел пропавшего в Петербурге мальчика. Силовики провели в его доме обыск, но владельца на месте не обнаружили.

Мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области, он сознался в убийстве ребенка. По его словам, тело мальчика он утопил. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска и ранее имел задолженности по микрозаймам.

По данным очевидцев, ребенка видели рядом с мужчиной в белом джипе Toyota. Перед исчезновением ребенок заходил в кафе, а прежде его неоднократно замечали на парковке у торгового центра, где он предлагал водителям помыть фары. Поисковую операцию вели более 120 человек, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт».

