02 февраля 2026 в 22:35

Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержанный по делу о похищении девятилетнего мальчика в Петербурге сознался в убийстве ребенка, передает RT со ссылкой на правоохранительные органы. По его словам, тело мальчика он утопил.

Правоохранители уже отправились на место, где, по словам задержанного, он утопил тело. 38-летний мужчина, уже признавшийся в убийстве, должен указать точное место преступления. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска и ранее имел задолженности по микрозаймам.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. Предварительно, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.

О ребенке известно, что он иногда подрабатывал мытьем фар и госномеров у машин на парковке торгового центра. При этом один из волонтеров общался со сверстниками Паши. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно и мальчик мог сбежать сам.

Кроме того, на Камчатке исчезла группа из пяти человек, включая троих детей. Они отправились к Пущинским термальным источникам и не вернулись к назначенному времени 1 февраля. Для поиска пропавших в район выдвинулась оперативная группировка спасателей.

дети
убийства
пропавшие
Санкт-Петербург
