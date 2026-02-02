Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве

Задержанный по делу о похищении девятилетнего мальчика в Петербурге сознался в убийстве ребенка, передает RT со ссылкой на правоохранительные органы. По его словам, тело мальчика он утопил.

Правоохранители уже отправились на место, где, по словам задержанного, он утопил тело. 38-летний мужчина, уже признавшийся в убийстве, должен указать точное место преступления. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска и ранее имел задолженности по микрозаймам.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. Предварительно, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.

О ребенке известно, что он иногда подрабатывал мытьем фар и госномеров у машин на парковке торгового центра. При этом один из волонтеров общался со сверстниками Паши. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно и мальчик мог сбежать сам.

