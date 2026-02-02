Зимняя Олимпиада — 2026
Группа людей с тремя детьми пропала на Камчатке

В районе Пущинских источников на Камчатке пропали пять человек, трое из них дети

Камчатка Камчатка Фото: kscnet.ru
На Камчатке пропала группа из пяти человек, включая троих детей, передает ТАСС со ссылкой на краевое министерство ЧС. Они отправились к Пущинским термальным источникам и не вернулись в назначенное время.

Поступило сообщение, что 30 января пять человек, среди которых трое детей, уехали на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись. В данный район выдвинулась группировка спасателей, — сказано в сообщении.

Ранее сноубордист по имени Владимир пропал в Красноярском крае. Мужчина, который работает шеф-поваром в Красноярске, отправился кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе вместе с группой. Установлено, что он пропал в 30 километрах от места, где исчезла семья Усольцевых.

До этого замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова опровергла версию, согласно которой семья туристов Усольцевых пропала в результате побега. По ее словам, изначально версий было три. Рассматриваются в том числе несчастный случай и криминальная ситуация.

Кроме того, во время поисковых работ пропавших детей в Брянске обследовано 30,5 тыс. квадратных метров акватории реки Десна. Поисковые операции продолжаются уже седьмой день, добавили в ведомстве.

