В СК рассказали о главной версии пропажи семьи Усольцевых СК: версия о побеге Усольцевых не подтвердилась

Версия, согласно которой семья туристов Усольцевых в Красноярском крае пропала в результате побега, опровергнута, сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова. По ее словам, изначально версий было три, среди которых несчастный случай и криминальная ситуация.

В ходе расследования версия о побеге опровергнута. Против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются по этому делу, — рассказала Сырымбетова.

Собеседник агентства добавила, что основной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья. При этом активная фаза поисков была завершена 12 октября.

Тем временем стало известно, что семью Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения. К работам подключились не только спасатели, но и криминалисты.

До этого сын исчезнувших супругов Даниил Баталов сообщил, что слух об обнаруженных в брошенном семьей Усольцевых автомобиле 300 тыс. рублей придумали специально, чтобы «тема не угасла». По его словам, на самом деле там не было никаких денег. Также, по его мнению, его родственники до сих пор живы.