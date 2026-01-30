Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:58

Бесследно исчезнувших Усольцевых начнут искать в неожиданных местах

Семью Усольцевых начнут искать в подвалах и хозпостройках в поселке Кутурчин

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Семью Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения, сообщил NGS24 источник, знакомый с ситуацией. К работам подключились не только спасатели, но и криминалисты.

В планах поисковиков — тщательная проверка всех возможных мест, где могли находиться люди. Будут обследованы силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы и чердаки в поселке Кутурчин. Кроме того, спелеологи обнаружили две пещеры, которые также могут представлять интерес для поиска. Если более ранние этапы обследований не дадут результатов, то их начнут проверять в мае.

Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет, — сказал источник.

Ранее Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» сообщило о возобновлении поисков Усольцевых по заявке правоохранительных органов. Там отметили, что спасатели продолжат исследовать тайну 30 и 31 января. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили NGS24 проведение поисковых мероприятий.

До этого медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев высказал мнение, что его друг, бизнесмен Сергей Усольцев, который пропал вместе с семьей, мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением.

Усольцевы
поиски
Красноярский край
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.