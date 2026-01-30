Бесследно исчезнувших Усольцевых начнут искать в неожиданных местах Семью Усольцевых начнут искать в подвалах и хозпостройках в поселке Кутурчин

Семью Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения, сообщил NGS24 источник, знакомый с ситуацией. К работам подключились не только спасатели, но и криминалисты.

В планах поисковиков — тщательная проверка всех возможных мест, где могли находиться люди. Будут обследованы силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы и чердаки в поселке Кутурчин. Кроме того, спелеологи обнаружили две пещеры, которые также могут представлять интерес для поиска. Если более ранние этапы обследований не дадут результатов, то их начнут проверять в мае.

Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет, — сказал источник.

Ранее Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» сообщило о возобновлении поисков Усольцевых по заявке правоохранительных органов. Там отметили, что спасатели продолжат исследовать тайну 30 и 31 января. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили NGS24 проведение поисковых мероприятий.

До этого медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев высказал мнение, что его друг, бизнесмен Сергей Усольцев, который пропал вместе с семьей, мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением.