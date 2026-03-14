14 марта 2026 в 12:00

Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Синоптик Ильин: с 16 по 22 марта в Москве будет теплее нормы на 5-8 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Погоду в столичном регионе с 16 по 22 марта продолжит определять антициклон, а на севере будет находиться циклон, который перекрывает доступ холодных воздушных масс в центр европейской части страны, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, благодаря этому с запада в Москву поступает хорошо прогретый воздух, и среднесуточное значение температуры будут превышать нормы климата на пять-восемь градусов.

С понедельника до четверга дневная температура в Москве и области будет достигать 7–12 градусов тепла, по ночам от –2 до +4. В пятницу, а также субботу и воскресенье похолодает до 3–5 градусов выше нуля днем, а ночью местами до –3. При этом на протяжении рабочей недели ожидается без осадков с ясным небом или переменной облачностью. В выходные также без существенных осадков, но вероятно преобладание облачной погоды, - сказал Ильин.

Синоптик добавил, что атмосферное давление 16 марта ожидается на уровне 755 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно достигнет отметки 760 миллиметров ртутного столба и выше. Ветер с понедельника по пятницу преимущественно южных направлений. Его скорость составит 1–6 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Сергеев рассказал NEWS.ru, что нынешняя весна может преподнести москвичам целый ряд погодных сюрпризов. Так, по его словам, в мае, с большой долей вероятности, установится настоящая жара.

Максим Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи рассказали, какой анализ надо сдать для поддержания долголетия
"Зубы рассыпаться начали": боксер Чудинов о причинах окончания карьеры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 марта: где сбои в России
Пьяный подросток в российском регионе почувствовал себя героем GTA
Россиянкам могут назначить «зарплату для мам»
Гладков назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
«На нашей крови»: Михалков рассказал, кто зарабатывает на смертях россиян
Пушилин высмеял распиаренный «Железный купол» Израиля
Шесть человек из одной семьи погибли из-за удара по жилому дому в Иране
Восемь человек пополнили ряды ВСУ после драки с сотрудниками ТЦК
Мужчина сорвался на машине в глубокий каньон и чудом выжил
В Крыму указали на особенность поведения медведей этой зимой
Четыре БПЛА атаковали Москву
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Украинские войска лишились американской РСЗО
«Запачканные кровью»: Алаудинов предположил, кем был на самом деле Эпштейн
В Минобороны России раскрыли суточные потери ВСУ
На Кубани уточнили число пострадавших после атаки БПЛА на порт «Кавказ»
ВСУ усеяли землю в Краснодарском крае обломками дронов
Российская артиллерия испепелила оружейную «кузницу» Украины
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

