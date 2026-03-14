Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе Синоптик Ильин: с 16 по 22 марта в Москве будет теплее нормы на 5-8 градусов

Погоду в столичном регионе с 16 по 22 марта продолжит определять антициклон, а на севере будет находиться циклон, который перекрывает доступ холодных воздушных масс в центр европейской части страны, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, благодаря этому с запада в Москву поступает хорошо прогретый воздух, и среднесуточное значение температуры будут превышать нормы климата на пять-восемь градусов.

С понедельника до четверга дневная температура в Москве и области будет достигать 7–12 градусов тепла, по ночам от –2 до +4. В пятницу, а также субботу и воскресенье похолодает до 3–5 градусов выше нуля днем, а ночью местами до –3. При этом на протяжении рабочей недели ожидается без осадков с ясным небом или переменной облачностью. В выходные также без существенных осадков, но вероятно преобладание облачной погоды, - сказал Ильин.

Синоптик добавил, что атмосферное давление 16 марта ожидается на уровне 755 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно достигнет отметки 760 миллиметров ртутного столба и выше. Ветер с понедельника по пятницу преимущественно южных направлений. Его скорость составит 1–6 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Сергеев рассказал NEWS.ru, что нынешняя весна может преподнести москвичам целый ряд погодных сюрпризов. Так, по его словам, в мае, с большой долей вероятности, установится настоящая жара.