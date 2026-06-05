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05 июня 2026 в 13:14

Атака ВСУ на Севастополь обернулась природным пожаром в Крыму

Развожаев сообщил о природном пожаре после атаки БПЛА на Севастополь

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны отразили четвертую за день атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, в результате был поврежден частный дом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, также начался природный пожар.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. <…> У подножья [горы] Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого БПЛА. Площадь возгорания 50 кв. м, идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей, — уточнил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Севастополю. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Также один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по промышленному предприятию в приграничном районе Белгородской области. Инцидент произошел на территории Краснояружского округа в поселке Отрадовский.

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