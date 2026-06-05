Круглый стол на тему противодействия терроризму с помощью ИИ проведут в МГУ

Круглый стол на тему противодействия терроризму с помощью ИИ проведут в МГУ

В Москве на базе факультета журналистики МГУ имени Ломоносова 9 июня проведут круглый стол на тему «Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента», пишет ОТР. Его организует соответствующее заведение совместно с Международной академией телевидения и радио при поддержке Минцифры. Мероприятие состоится в рамках «Лысенковских чтений».

Круглый стол объединит специалистов медиа, кибербезопасности и интернет-отрасли. Они обсудят развитие искусственного интеллекта, эволюцию медиа, применение нейросетей для борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также работу журналистов в условиях террористической угрозы.

Мероприятие откроют президент Международной академии телевидения и радио, политический обозреватель Леонид Млечин, а также декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова. С приветственными словами выступят заместитель директора Департамента государственной поддержки медиа Минцифры Роман Зезюля, председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России, вице-президент IATR Ашот Джазоян.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Национальный антитеррористический комитет сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России системы борьбы с терроризмом. По его словам, в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО эта работа имеет особое значение.