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05 июня 2026 в 13:14

Силуанов объяснил, сколько средств выиграет Россия от ситуации в Ормузе

Силуанов: бюджет РФ может получить почти 1 трлн рублей из-за ситуации в Ормузе

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Российский бюджет может получить около 1 трлн рублей дополнительных доходов из-за ситуации в Ормузском проливе, заявил ИС «Вести» в рамках Петербургского международного экономического форума министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете.

Начало года по ценам на нефть было не слишком благоприятно для бюджета, но цена конъюнктуры изменилась. <...> Те дополнительные ресурсы, которые мы получим <...>, могут пополнить Фонд национального благосостояния на порядка 1 трлн рублей, — отметил министр.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса». Это высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры, уточнил он.

До этого Силуанов заявил, что Минфин России намерен вернуться к политике более предсказуемого курса рубля. По его словам, одним из факторов укрепления национальной валюты стало ослабление бюджетного правила.

Экономика
Россия
Антон Силуанов
Ормузский пролив
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