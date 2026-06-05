Западные СМИ, в том числе британские, вместо правды о конфликте на Украине выдают ложь в традициях нацистской пропаганды Йозефа Геббельса, сказал NEWS.ru британский доброволец Вооруженных сил России Эйден Миннис с позывным Ирландец. По его словам, это вызвано засильем русофобии и зависимостью журналистов от властей.

В западных СМИ сейчас пропаганда в чистом виде на уровне Йозефа Геббельса, подобной которой не было со времен нацистов Второй мировой войны. Вопиющая ложь, выдуманные истории и промывание мозгов ведущими западными СМИ. По сути — это хорошо срежиссированная психологическая операция, вызванная их русофобской природой. Они — просто армия истеблишмента. Они ненавидят все, что связано с Россией, — сказал Миннис.

Ранее The Sunday Telegraph опубликовал репортаж ко Дню защиты детей о школе в Киеве, где украинские дети учатся убивать русских. В заголовке россиян сравнивают с животными.

Комментируя публикацию, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что идеология, насаждаемая на Украине, — это абсолютный фашизм. По его словам, речь идет о глубинной, почти бытовой ненависти к России.