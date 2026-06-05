В рамках фестиваля «Традиция» пройдут модные показы

На фестивале «Традиция» 20 и 21 июня состоится ряд модных показов. На два дня центральная площадь кинопарка станет подиумом, где встретятся традиционные русские костюмы и авангардный крой.

Программа «Русской моды» начнется с демонстрации работ начинающих дизайнеров. Коллекция «Березовая роща», созданная Яной Пономаревой, продемонстрирует, как мода может взаимодействовать с великими произведениями живописи, не превращаясь в банальное копирование картин на одежде.

Еще одной коллекцией для презентации станет «Краса России», которая была создана волонтерским клубом «Творим вместе». Ярослав Ситников и Анна Николаенко из Волгоградского технологического колледжа построили драматургию на контрасте: нежный, дышащий лен с ручной вышивкой и кружевом противостоит жесткой, архитектурной черной коже. Московский государственный институт культуры представит уникальную коллекцию. «Альбом моей бабушки» является художественным высказыванием, где старинные семейные фотографии служат не просто изображениями, а поводом для размышлений о памяти и самоидентичности.

Ранее сообщалось, что с 11 по 14 июня в Гостином Дворе пройдет XV Московский международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». В рамках мероприятия соберутся как новые, так и уже признанные мастера.