На ЦИПР представят новый фильм проекта «1/8 Земли: Визионеры России»

20 мая на ЦИПР-2026 покажут фильм «Промышленность, которую невозможно представить» — новую часть документального проекта «1/8 Земли: Визионеры России». Повторный показ фильма состоится 22 мая в московском кинотеатре «Художественный».

Фильм освещает текущее состояние российской промышленности, акцентируя внимание на главных проблемах, перспективных направлениях и личностях, играющих ключевую роль в ее развитии. Фильм, рассказывая о судьбах героев, затрагивает ключевые аспекты, которые формируют будущее современной промышленности. Среди них — взаимодействие науки и производственных процессов, развитие экспериментальных инфраструктур, внедрение искусственного интеллекта, автоматизация, локализация и подготовка квалифицированных специалистов.

В рамках ЦИПР обсуждается цифровизация основных отраслей экономики, а промышленность станет ключевым фокусом в этом году. Символично, что премьера фильма «Промышленность, которую невозможно (было) представить» состоится именно у нас. ЦИПР уже много лет задает индустрии цифровую и технологическую рамку, — рассказала сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

В центре сюжета фильма оказались бизнесмены, инженеры, менеджеры и создатели новых технологий. В серии прослеживается важная тема — процесс перехода от научных исследований в лаборатории до практического применения.

