29 апреля 2026 в 14:07

На ЦИПР представят новый фильм проекта «1/8 Земли: Визионеры России»

Кадр из фильма «Промышленность, которую невозможно представить»
20 мая на ЦИПР-2026 покажут фильм «Промышленность, которую невозможно представить» — новую часть документального проекта «1/8 Земли: Визионеры России». Повторный показ фильма состоится 22 мая в московском кинотеатре «Художественный».

Фильм освещает текущее состояние российской промышленности, акцентируя внимание на главных проблемах, перспективных направлениях и личностях, играющих ключевую роль в ее развитии. Фильм, рассказывая о судьбах героев, затрагивает ключевые аспекты, которые формируют будущее современной промышленности. Среди них — взаимодействие науки и производственных процессов, развитие экспериментальных инфраструктур, внедрение искусственного интеллекта, автоматизация, локализация и подготовка квалифицированных специалистов.

В рамках ЦИПР обсуждается цифровизация основных отраслей экономики, а промышленность станет ключевым фокусом в этом году. Символично, что премьера фильма «Промышленность, которую невозможно (было) представить» состоится именно у нас. ЦИПР уже много лет задает индустрии цифровую и технологическую рамку, — рассказала сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

В центре сюжета фильма оказались бизнесмены, инженеры, менеджеры и создатели новых технологий. В серии прослеживается важная тема — процесс перехода от научных исследований в лаборатории до практического применения.

Ранее режиссер Александр Андреев рассказал, что для работы над новой военной драмой «Семь верст до рассвета» команда изучала архивы. По его словам, также в процессе создания привлекали историков для консультации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы
Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

