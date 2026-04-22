22 апреля 2026 в 13:30

Режиссер Андреев рассказал о работе над фильмом «Семь верст до рассвета»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для работы над новой военной драмой «Семь верст до рассвета» команда изучала архивы, рассказал argumenti.ru режиссер кинокартины Александр Андреев. По его словам, также в процессе создания привлекали историков для консультации.

Мы действительно много работали с архивами в Великих Луках — и в музее, и в школах, собирали несколько «круглых столов» с историками, теми, кто изучал местные бои, операцию «Малый Сталинград», — рассказал Андреев.

Режиссер отметил, что съемки проходили в Псковской области, в Невельском районе. Для создания картины специально построили деревню на холме, а также использовали заброшенные дома для создания сельсовета и домов героев.

Ранее сообщалось, что российская актриса Дарья Екамасова приняла участие в съемках нового независимого американского фильма, которые проходили на улицах Нью-Йорка. Она рассказала, что съемочный процесс совпал по времени с трансляцией церемонии вручения премии «Оскар».

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
