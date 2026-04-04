Российская актриса сыграла в голливудском фильме

Российская актриса Дарья Екамасова приняла участие в съемках нового независимого американского фильма, которые проходили на улицах Нью-Йорка. В беседе с ТАСС она рассказала, что съемочный процесс совпал по времени с трансляцией церемонии вручения премии «Оскар». Этот проект стал для нее первой крупной зарубежной работой после длительного перерыва, последовавшего за успехом триумфальной картины «Анора».

После интенсивного рабочего периода Екамасова почти год не появлялась на съемочной площадке, посвящая время семье и воспитанию дочери в России. Актриса призналась, что сейчас ее подход к карьере стал более избирательным. По словам артистки, она больше не будет «соглашаться на все» ради новых вызовов и поездок.

Раньше, особенно в период съемок «Аноры», я соглашалась практически на все предложения — это был своего рода челлендж, возможность куда-то поехать, попробовать новое. Сейчас есть ощущение, что внутренний гештальт закрыт, и хочется выбирать проекты более осознанно — чтобы действительно «сошлись звезды», — поделилась Екамасова.

Ранее другой актер, сыгравший роль в «Аноре», Юрий Борисов, стал самым обсуждаемым артистом в русскоязычных социальных сетях. По словам аналитиков, звезда фильма «Анора» набрал 19% от всех упоминаний актеров в отечественном интернет-сегменте.