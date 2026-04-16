Петров, Янковский: кого забыли авторы рейтинга самых брутальных актеров

Онлайн-кинотеатр KION составил рейтинг самых брутальных актеров на основе мнения россиян. Кто стал лидером списка, кого в нем не хватает, как критик оценил выбор зрителей — в материале NEWS.ru.

По мнению зрителей, самым брутальным актером является Максим Матвеев. В 2017 году артист исполнил одну из самых ярких ролей в своей фильмографии — Алексея Вронского. Режиссером экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» выступил Карен Шахназаров.

Новый виток в карьере Матвеева начался благодаря сериалу «Триггер», в котором его герой использует метод шоковой психотерапии. Лента была тепло принята публикой, получила высокие рейтинги и премию ТЭФИ в 2023-м.

Кинокритик Александр Шпагин в интервью NEWS.ru выразил мнение, что «Триггер» является единственным проектом, удерживающим зрительский интерес к Матвееву. Пик карьеры актера пришелся на 2010-е, считает эксперт.

«Максим Матвеев — устаревший персонаж в рейтинге. Он — звезда 2010-х. Хороший, интеллигентный актер, но ему не хватает темперамента. Матвеев не набирает с возрастом мастерства, хотя должен. Он застрял в своем „розовом“ образе, есть куда стремиться! В качестве [высокого профессионального] ориентира могу назвать Олега и Ивана Янковских», — высказал мнение Шпагин.

Павел Прилучный начал сниматься в кино в нулевых. К нему пришел успех после мистического сериала «Закрытая школа», вышедшего на экраны в 2011 году. В 2014-м актер исполнил главную роль в проекте «Мажор», который входит в топ-250 лучших сериалов мира.

В 2022 году Прилучный начал сотрудничество с режиссером Сариком Андреасяном. Шпагин высоко оценил этот тандем и их совместные киноработы — фильмы «Эшелон», «Мужское слово», а также сериал «Жизнь по вызову».

«Павел Прилучный — великий, уникальный актер. Его тандем с Сариком просто отличный. Мне кажется, Андреасян сам не понимает, что является трагиком современной реальности... Прилучный, к слову, не застрял в образе мажора. У него яркая внешность, но он давно играет отцов семейств», — высказал мнение эксперт.

Шпагин назвал Машкова главной звездой 1990-х. В 1997 году киноленту «Вор» с актером в главной роли номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В начале нулевых Машкова пригласили сниматься в Голливуд. Он участвовал в таких проектах, как: «Американская рапсодия», «В тылу врага», «Миссия невыполнима: Протокол фантом» и других.

В 2016 году Машков исполнил главную роль в фильме-катастрофе «Экипаж» о подвиге летчиков гражданской авиации. Кинокартина стала одной из самых кассовых лент отечественного проката и была отмечена премией «Золотой орел».

На сегодняшний день артист является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник», а также главой Союза театральных деятелей России.

По мнению Шпагина, 62-летний Машков даст фору многим коллегам. которые младше его по возрасту. «Его [Владимира Машкова] можно ставить в один ряд с более молодыми актерами и даже сравнивать, особенно с Прилучным... У нас есть потрясающая тройка — Маковецкий, Миронов, Машков. Они были лидерами в 1990-х, наши мачо!» — сказал собеседник.

Одна из первых работ Юры Борисова — мини-сериал «Мотыльки», рассказывающий историю любви солдата и юной девушки во время катастрофы в Чернобыле.

В 2018 году актер присоединился к третьему сезону популярного сериала «Ольга» на канале ТНТ, а через год исполнил роль бандита из 1990-х в киноленте «Бык». За съемки в проекте Борисов получил премию «Событие года».

В 2024 году к актеру пришел международный успех. Драма «Анора» с его участием удостоилась главного приза Каннского кинофестиваля и была номинирована на «Оскар», как и сам Борисов. Однако заветную статуэтку получил Киран Калкин.

Шпагин считает, что Борисов вполне достоин того, чтобы находиться на четвертом месте рейтинга брутальных актеров. Однако эксперт высказал мнение, что звезда «Аноры» является переоцененным артистом.

«Борисову не хватает темперамента и внутренней мощи, которые он пока наигрывает. Совсем скоро у Юры состоится театральная премьера, где он сыграет Гамлета. Уверен, что постановка раскроет его как актера с лучшей стороны, иначе сериальная топь может его затянуть», — отметил кинокритик.

В 2000 году, после выпуска из Щукинского театрального училища, актер уехал в США. Зарубежные режиссеры не замечали Колокольникова до тех пор, пока он не отправил свои видеопробы в четвертый сезон «Игры престолов». Создатели проекта утвердили артиста на роль вождя одичалых Стира. Затем он снимался в фильмах «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и «Хантер Киллер».

В России Колокольников участвовал в таких громких проектах, как сериал «Беспринципные» и сказка «Серебряные коньки». Он также сыграл Коровьева — члена свиты Волонда — в фильме по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.

Шпагин назвал Колокольникова разносторонним актером. Однако ему, как и Борисову, пока не хватает оригинальности, отметил эксперт. «Мужественность, харизматичность и глубина образа — сильные стороны Юрия. Ему нужно развить в себе лирическое начало, я очень сильно этого жду», — заявил кинокритик.

Кого не хватает в рейтинге самых брутальных актеров

Шпагин отметил, что считает список самых брутальных актеров неполным. По его словам, в нем не хватает нескольких громких имен, а также новых лиц.

«А Александр Петров-то где? Иван Янковский? [Они тоже „бруталы“.] Могу выделить Даниила Воробьева: он потрясающе перевоплощается в разные образы. Еще включил бы в этот список Дмитрия Лысенкова. Он странный, но своеобразный, очень завораживающий. В рейтинге не хватает Евгения Цыганова. На него очень похож [актер] Антон Васильев. У нас также есть новое интересное лицо на экране — Денис Власенко. Считаю его восходящей звездой нашего кино», — заключил собеседник.

