Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный

Актер Павел Прилучный продолжает активно сниматься в российском кино. Что известно о его новых проектах, личной жизни и отношении к спецоперации?

Чем известен Прилучный

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в казахстанском городе Шымкенте. В юношеские годы переехал в Россию. Окончил Новосибирский государственный театральный институт и ГИТИС. Артист с 14 лет жил самостоятельно.

«Я выглядел на 18, ввиду чего быстро смог устроиться в стриптиз-клуб. Там паспорт не спрашивали, потому что надо было работать. Я вел разные шоу-программы, так как был веселым парнем», — делился он.

Прилучный дебютировал на экране в середине нулевых в сериалах «Клуб» и «Школа № 1». Популярность пришла к нему после выхода боевика «На игре», где он сыграл одного из главных персонажей — Павла Синаева, а также благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор», где он исполнил роли Максима Морозова и Игоря Соколовского соответственно.

На настоящий момент в фильмографии актера более 100 работ, включая ленты «Возмездие», «Союз спасения», «Девятаев», «В клетке», «Килиманджара», «Жизнь по вызову», «Слон», «Комбинация» и другие.

Что известно о личной жизни Прилучного

Павел Прилучный состоит во втором браке с актрисой Зепюр Брутян. В 2023 году у пары родился сын Микаэль. По его словам, супруга всегда находится рядом с ним.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы ни разу еще не расставались надолго, даже на пару дней, постоянно вместе ходим», — делился он.

У Прилучного также есть двое детей, сын Тимофей и дочь Мия, от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Супруги развелись в 2020 году после девяти лет совместной жизни. С 2024 года они судились из-за алиментов и определения места жительства наследников.

«Сын захотел жить со мной, и, когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась, но юридически оформлять переезд сына ко мне отказалась. А после того, как обратилась с иском по алиментам, и вовсе изменила свое решение», — отмечал актер.

В июле 2025 года суд Москвы определил место жительства сына Прилучного и Муцениеце, оставив мальчика с матерью.

Как Прилучный относится к спецоперации

В июне 2024 года Павел Прилучный опубликовал в личном блоге видео, в котором рассказал, что уже на протяжении двух лет финансово помогает участникам спецоперации.

«Не могу оставаться в стороне, когда речь идет о наших ребятах, находящихся сейчас в зоне СВО. С одним из бойцов меня связывает крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру „Покров“ и уже как два года помогаем ребятам, которые находятся на передовой», — рассказал он.

Чем сейчас занимается Прилучный

Павел Прилучный в 38 лет продолжает творческую деятельность. 12 февраля с ним в главной роли на экраны выйдет фильм «Сказки о царе Салтане». Также в 2026 году с артистом ожидаются премьеры лент «Жизнь по вызову — 4», «Лукоморье», «Приключения желтого чемоданчика», «Холоп-3» и других.

Прилучный в одном из последних интервью признался, что потерял почти всех приятелей. По его словам, ранее он считал, что у него есть 20 друзей, однако за последние несколько лет «их количество сократилось до двух». Причины актер называть не стал.

Читайте также:

Смена фамилии, лишение титула, голодание: как живет Оксана Федорова

Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра

Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков