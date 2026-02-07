Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра

В Москве и Московской области завтра, 8 февраля, ожидаются осадки в виде снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 8 февраля

В Москве завтра, 8 февраля, ожидаются заморозки до -16 градусов в ночные часы и осадки в виде снега.

«8 февраля ночью будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -16 до -14 градусов, по области — от -19 до -14 градусов. Днем облачно. Температура днем в Москве — от -11 до -9 градусов, по области — от -14 до -9 градусов. Ветер северный 6–11 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные дни сильные морозы отступят, и в российскую столицу придет небольшое потепление.

«В выходные в Центральной России морозы отступят. В течение субботы синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 2–7 м/с. Максимальная температура воздуха -8 градусов, что соответствует климатической норме. Показания барометров будут падать и составят 742 мм ртутного столба. В воскресенье под утро, при прояснениях до -14 градусов, в дневное время — около -10 градусов. Высота снежного покрова — полметра», — добавил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -17 градусов.

«8 февраля будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от -14 до -12 градусов, местами до -17 градусов. Температура днем — от -9 до -7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 8 февраля в регион придет волна небольшого потепления.

«Вчерашний солнечный день показал нам хороший суточный ход температуры от ночи ко дню. И сегодня снова будет примерно так, так что днем в Санкт-Петербурге можно рассчитывать на температуру воздуха до -10 градусов. Ну а завтра потепление продолжится и днем ожидаем уже около -6 градусов. Сегодня ветра совсем нет, так что с обеда погода будет очень комфортной для прогулок», — написал метеоролог в авторском Telegram-канале.

