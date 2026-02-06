Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москву будет комфортная погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 7 и 8 февраля, ждать ли прохладных дождей и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, 7 и 8 февраля в Москве будет умеренно холодная и снежная погода.

«В выходные стужа отступит, в основном в субботу, пройдут умеренные снегопады, а столбики термометров в течение суток будут колебаться — от -7 до -12 градусов. Наконец-то, наступит по-зимнему комфортный — умеренно холодный и снежный февраль», — отметил он.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также уточнила, что в выходные дни в российской столице ожидаются достаточно мягкие морозы.

«Погода в выходные — она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок. В ночные часы температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от −13 до −15 градусов, а днем столбики термометров покажут −10–12 градусов», — добавила синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что прирост снежного покрова за субботу и воскресенье составит около 3 см.

«Ближайшие снегопады в столице ожидаются уже вечером в пятницу, продлятся они, с перерывами, в течение субботы и закончатся днем в воскресенье. Сильными осадки не прогнозируются, так что свежевыпавший снег в основном будет компенсировать уменьшение высоты снежного покрова, а прирост составит не более 3 см», — рассказал метеоролог.

Таким образом, в Москве в выходные ли прохладных дождей и тепла до 0 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По данным метеоцентров, ночью и ранним утром 7 февраля столбики термометров в Санкт-Петербурге покажут около -15 градусов. Небо будет ясным или малооблачным, а осадков не предвидится. Днем воздух немного прогреется до -10 градусов, но из-за легкого северного или восточного ветра, дующего со скоростью 3 м/с, ощущаться будет значительно холоднее. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 760 миллиметров ртутного столба.

Погода в воскресенье, 8 февраля, будет такой же морозной в Северной столице. Дневная температура ожидается около -10 градусов, а ночью похолодает до -14 градусов. Скорость ветра возрастет до 11 м/с. Существенных осадков в воскресенье также не прогнозируется. Атмосферное давление останется высоким, около 765 миллиметров ртутного столба.

