Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 февраля: где сбои в России

Сегодня, 6 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 6 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 6 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 февраля поступило от пользователей МТС. Порядка 35% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, Челябинскую и Новосибирскую области, 7% — на Татарстан, 6% — на Свердловскую область, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Красноярский край и Саратовскую область, 3% — на Ярославскую и Нижегородскую области, 2% — на Амурскую, Московскую и Пензенскую области, 1% — на Ставрополье, Воронежскую, Омскую, Самарскую и Рязанскую области.

Почему не работает мобильный интернет 6 февраля

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин.

Ограничение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, объяснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. Интернет-связь восстанавливают, как только это позволяет оперативная обстановка.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

6 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Калужской и Липецкой областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников над российскими регионами. 26 БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, 10 — над Белгородской областью и по одному над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд сервис экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.

