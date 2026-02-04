Названы сервисы, которые попали в белый список Минцифры В Минцифры сообщили о включении в белый список ВТБ, СДЭК и «Бургер Кинг»

Минцфры расширило белый список — в обновленную версию попали сайты ВТБ и ПСБ. Также в перечень вошли СДЭК, «Бургер Кинг» и другие сайты, сообщили на канале ведомства в мессенджере MAX.

Перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов, — уточнили в министерстве.

Также в перечень включили ряд СМИ, службы доставки и магазин детских игрушек. Кроме того, в белый список вошли ряд сервисов ФНС России.

