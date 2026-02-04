Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:09

Названы сервисы, которые попали в белый список Минцифры

Названы сервисы, которые попали в белый список Минцифры

Минцфры расширило белый список — в обновленную версию попали сайты ВТБ и ПСБ. Также в перечень вошли СДЭК, «Бургер Кинг» и другие сайты, сообщили на канале ведомства в мессенджере MAX.

Перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов, — уточнили в министерстве.

Также в перечень включили ряд СМИ, службы доставки и магазин детских игрушек. Кроме того, в белый список вошли ряд сервисов ФНС России.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что власти должны разрешить досудебную блокировку жестокого контента в Сети. Она отметила, что организация обеспокоена массовой публикацией в соцсетях материалов, пропагандирующих терроризм и насилие.

Также в Минцифры сообщили, что реестр неплательщиков алиментов стал доступен на «Госуслугах». По информации ведомства, сервис начал работать без авторизации, он не требует ввода паспортных данных.

