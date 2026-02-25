В ВТБ раскрыли детали ситуации со скидками на российских маркетплейсах ВТБ спрогнозировал затяжные переговоры по скидкам на маркетплейсах

Банки и маркетплейсы до сих пор не нашли компромиссное решение по вопросу скидок при онлайн-оплате товаров, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телефонной конференции, посвященной финансовым результатам группы. Топ-менеджер допустил, что поиск взаимоприемлемого варианта может растянуться на годы, передает ТАСС.

Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместное консенсусное решение. Они могут оттачивать [решение] как бы долгие, долгие месяцы, кварталы, может быть, годы, — сказал он.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство намерено сохранить механизм скидок на товары за счет маркетплейсов, но только с согласия самих продавцов. Министр уточнил, что предлагается законодательно закрепить обязательное прямое одобрение продавцом всех акций, которые запускают торговые платформы.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства подготовят анализ практики предоставления дискриминационных скидок на онлайн-площадках, по итогам которого возможно изменение законодательства. Парламентарий подчеркнул, что депутаты намерены защищать интересы всех потребителей, а не только клиентов банков, аффилированных с маркетплейсами.