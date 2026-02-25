Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:12

В ВТБ раскрыли детали ситуации со скидками на российских маркетплейсах

ВТБ спрогнозировал затяжные переговоры по скидкам на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Банки и маркетплейсы до сих пор не нашли компромиссное решение по вопросу скидок при онлайн-оплате товаров, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телефонной конференции, посвященной финансовым результатам группы. Топ-менеджер допустил, что поиск взаимоприемлемого варианта может растянуться на годы, передает ТАСС.

Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместное консенсусное решение. Они могут оттачивать [решение] как бы долгие, долгие месяцы, кварталы, может быть, годы, — сказал он.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство намерено сохранить механизм скидок на товары за счет маркетплейсов, но только с согласия самих продавцов. Министр уточнил, что предлагается законодательно закрепить обязательное прямое одобрение продавцом всех акций, которые запускают торговые платформы.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства подготовят анализ практики предоставления дискриминационных скидок на онлайн-площадках, по итогам которого возможно изменение законодательства. Парламентарий подчеркнул, что депутаты намерены защищать интересы всех потребителей, а не только клиентов банков, аффилированных с маркетплейсами.

ВТБ
банки
маркетплейсы
скидки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме придумали необычный способ помочь неплательщикам алиментов
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Факторы должны сложиться»: названо условие для броска ВС РФ через Днепр
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.