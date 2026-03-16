В России могут изменить порядок продаж товаров на маркетплейсах

На маркетплейсах следует ввести одинаковые условия работы для всех банков — это позволит сделать покупки товаров доступнее для каждого пользователя, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его мнению, у отдельных финансовых организаций не должно быть преимуществ перед конкурентами.

Я с самого начала выступал за то, чтобы были равные условия работы на маркетплейсах для всех финансовых институтов. Если человек пользуется площадкой для покупки товаров и услуг, но у него нет карточки банка, аффилированного с этой площадкой, он должен иметь те же возможности, что и те, кто имеет карточку банка, аффилированного с площадкой. То есть должны быть равные условия конкуренции. Поэтому рассчитываю на то, что ситуация будет отрегулирована, — высказался Аксаков.

По его словам, правительство и Центробанк придерживаются аналогичной позиции. Парламентарий отметил, что Федеральная антимонопольная служба должна поспособствовать уравнению условий конкуренции банков при использовании маркетплейсов россиянами для покупки товаров.

Ранее адвокат Дмитрий Якубовский заявил, что, если человек заказал товар на маркетплейсе, а он пришел некачественный, нужно зафиксировать все дефекты с привлечением свидетелей и вернуть его. По его словам, это нужно сделать в первую очередь, если брак обнаружен, когда товар принесли домой с пункта выдачи.