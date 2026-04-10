В Минпромторге озвучили риски превращения маркетплейсов в «Черкизон»

Кузнецов: маркетплейсы могут превратиться в Черкизон

Концепция безграничной полки может превратить маркетплейсы «в условный „Черкизон“», заявил в эфире программы «Технологии и тренды» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его словам, это серьезный вызов, и компаниям придется искать способы эффективно модерировать контент на своих площадках, вмещающих миллионы товарных единиц, передает РБК.

Мы считаем, что платформы, конечно, должны обеспечивать легальность товара, безусловно. Но должны найти технически изящные решения. Конечно, не то чтобы каждую единицу физически смотреть, это невозможно. Но тот же искусственный интеллект, — добавил Кузнецов.

Он подчеркнул, что в идеальная картина ритейла будущего для Минпромторга — многоформатная торговля. При такой все не будет передано в руки ИИ и роботов, не будет строиться вокруг исключительно интернет-торговли, но будет включать в себя и физическую реальность, контакт с человеком — «кафе, рестораны, магазины».

Ранее Минэкономразвития предложило закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах. В предложенном ведомством меморандуме также прописаны правила, чтобы цена не увеличивалась при переходе к оформлению заказа, не скрывалась и не вводила покупателя в заблуждение.

