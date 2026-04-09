Глава WB резко отреагировала на слухи об объединении маркетплейса с ВТБ Ким назвала полной чушью слухи об объединении WB и ВТБ

Основательница WB Татьяна Ким назвала «полной чушью» сообщения о возможном вхождении ВТБ в капитал объединенной компании Wildberries-Russ (ООО «РВБ»). В кулуарах форума КИТ-2026 она заявила «Интерфаксу», что этот вопрос не обсуждается ни в какой форме.

100% нет, это полная чушь, — сказал Ким.

Предпринимательница подчеркнула, что если бы компания планировала такой альянс, то действовала бы иначе. Она сослалась на слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что банкам следует заниматься банковским делом, а маркетплейсам — своими профильными задачами.

При этом основательница Wildberries напомнила о плотном сотрудничестве между банком и компанией: Wildberries-Russ привлекает у ВТБ кредитные средства, строит кластер в ОЭЗ «Максимиха» и приобрела бывший офис банка «Открытие» на Ордынке. Ким также отметила, что у нее сложились теплые и дружеские отношения с Костиным, и он однажды приглашал ее в наблюдательный совет ВТБ (она входила туда в 2021–2022 годах).

Ранее основатель коммуникационного агентства «Голдман Эдженси» Денис Голдман заявил, что покупка Wildberries сервиса «Ситимобил» не создаст конкурентного давления, способного снизить цены на пассажирские перевозки. По его оценке, в ближайшие год-два тарифы продолжат расти из-за структурных факторов, включая вступивший в силу закон о локализации такси.